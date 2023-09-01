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    01 вересня 2023, 23:25

    Офіційно: Феліш — гравець Барселони

    Гравець перебрався з Атлетіко до Барселони.

    Жоау Феліш, атлетіко
    Жоау Феліш, атлетіко 01 вересня 2023, 23:25

    Жоау Феліш продовжить свою кар'єру у столиці Каталонії. Офіційний сайт Барселони повідомляє, що португалец поповнив ряди клубу на правах оренди на один сезон без права викупа.

    Цікаво, що перед трансфером Феліш продлив контракт з Атлетіко на два роки — до середини 2029 року. Напевно, це була умова "матрасників".

    Барса на своєму сайті окремо подякувала Фелішу за зусилля, котрі він приклав, щоб опинитися у клубі.

    У другій половині минулого сезону португалець виступав за Челсі на правах оренди (20 матчів, 4 голи).

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