Офіційно: Феліш — гравець Барселони

Гравець перебрався з Атлетіко до Барселони.
Жоау Феліш, атлетіко
01 вересня 2023, 23:25
Жоау Феліш продовжить свою кар'єру у столиці Каталонії. Офіційний сайт Барселони повідомляє, що португалец поповнив ряди клубу на правах оренди на один сезон без права викупа.
Цікаво, що перед трансфером Феліш продлив контракт з Атлетіко на два роки — до середини 2029 року. Напевно, це була умова "матрасників".
Барса на своєму сайті окремо подякувала Фелішу за зусилля, котрі він приклав, щоб опинитися у клубі.
У другій половині минулого сезону португалець виступав за Челсі на правах оренди (20 матчів, 4 голи).