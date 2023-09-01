Офіційно: Феліш — гравець Барселони

Іспанія

Гравець перебрався з Атлетіко до Барселони.

Жоау Феліш продовжить свою кар'єру у столиці Каталонії. Офіційний сайт Барселони повідомляє, що португалец поповнив ряди клубу на правах оренди на один сезон без права викупа.

Цікаво, що перед трансфером Феліш продлив контракт з Атлетіко на два роки — до середини 2029 року. Напевно, це була умова "матрасників".

His dream came true 😏 pic.twitter.com/oiEvrXlDkz — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023

Барса на своєму сайті окремо подякувала Фелішу за зусилля, котрі він приклав, щоб опинитися у клубі.