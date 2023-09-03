Іспанія

Матч іспанської Ла Ліги розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Сьогодні, 3 вересня, відбудеться матч четвертого туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона на своєму полі прийме Лас-Пальмас.

Тренерський штаб "жирондинців" на чолі з Мічелом вже визначився зі стартовим складом і він довірив місце на полі українському вінгеру Віктору Циганкову.

Для 25-річного українця це буде четверта гра цього сезону. На його рахунку три матчі та одна гольова передача.

Водночас український форвард Артем Довбик залишився на лаві запасних. На його рахунку також три зустрічі та один забитий м'яч, але лише 71 хвилина на полі.

Після трьох ігор Жирона набрала сім очок та посідає третє місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Лас-Пальмаса – два бали та 17 рядок.

Матч Жирона – Лас-Пальмас відбудеться сьогодні, о 15:00 за київським часом.