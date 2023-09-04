Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку четвертого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона здолала памплонську Осасуну.

Команда Хаві відкрила рахунок незадовго до початку перерви, але любитель запросити терористів до перегляду матчі Ла Ліги, Чімі Авіла, відіграв цей гол посеред другого тайму.

Надалі градус протистояння виключно підвищувався, і в підсумку матч вибухнув разом із фолом Алехандро Катени на останніх хвилинах, після якого Левандовські реалізував пенальті, а господарі залишились у меншості.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Осасуна — Барселона в 4 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Осасуна — Барселона 1:2

Голи: Авіла, 76 — Кунде, 45+1, Левандовські, 86 (з пенальті).

Осасуна: Айтор Фернандес – Аресо (Відаль, 80), Катена, Еррандо, Крус – Муньос – Рубен Гарсія (Барха, 62), Ібаньєс (Монкайола, 72), Орос, Арнаїс (Авіла, 62) – Рауль Гарсія (Будимир, 62).

Барселона: тер Штеген — Роберто (Канселу, 59), Кунде, Крістенсен (Мартінес, 90+1), Бальде — де Йонг, Ромеу (Феліш, 80), Гюндоган — Ямаль (Торрес, 59), Левандовські (Рафінья, 90+1), Гаві.

Попередження: Аресо, 41 — Левандовські, 33, Гаві, 67, де Йонг, 83, Бальде, 90+1.

Вилучення: Катена, 84.