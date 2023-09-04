Іспанія

Луїс Феліпе наполягає на своєму переїзді до Саудівської Аравії.

В більшості країн Європи трансферне вікно вже зачинено, але проблема полягає в тому, що в Саудівський Аравії, воно ще відкрито, тож коштовні вихідні трансфери з топ-чемпіонатів Старого Світу ми ще можемо побачити.

Як повідомляє авторитетне іспанське видання Marca, одним з таких переходів може бути трансфер 26-ти річного центрального захисника іспанського Бетісу до Аль-Іттіхаду з міста Джидда.

"Я не хвилююся, бо не думаю, що зараз його продадуть. Зробити це зараз було б безвідповідально, особливо коли ми починаємо грати в Європі", — прокоментував чутки про трансфер Луїса Феліпе головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні.

При цьому, за бразильця з італійським паспортом саудити готові викласти 22 млн євро, сума яка може спокусити керівництво севільского клубу.

Самому гравцю пропонують вітальний бонус в розмірі 3 млн євро та підвищення зарплатні втричі, тож стає зрозумілим, чому Луїс Феліпе через своїх агентів наполягає на продажі до Аль-Іттіхаду.

Якщо перехід таки відбудеться, Бетіс залишиться без свого основного центрального захисника та з можливістю працювати тільки на ринку вільних агентів.

Контракт Луїса Феліпе з Бетісом розрахований до 30 червня 2027 року.

В цьому сезоні він відіграв за клуб всі чотири матчі від дзвінка до дзвінка, отримавши одну жовту картку.