Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера далі приємно дивує різноманітними результатами. Реал здобуває чергову вольову перемогу, а Барселона із Робертом Левандовські переграє свого непростого суперника.

Результати туру



Продовження гольової серії Джуда Беллінгема в Мадриді

Четверта перемога мадридців на початку сезону була наслідком захопливої гри. Стадіон Сантьяго Бернабеу, прикритий для цього свята із південної частини, виглядав вражаюче. Але Хетафе, завжди надійний і цілеспрямований, не хотів поступатися іменитому супернику. Можливо, саме ця команда володіє найкращою обороною в Ла Лізі завдяки своєму вмінню грати у чітко побудованій структурі. Команда Хосе Бордаласа вразила нас вже на початку гри, коли Фран Гарсія допустив помилку, і Борха Майораль відразу ж використав її, забивши перший гол (трішки святкував у ворота свого колишнього колективу). Але вона була готова віддати Реалу контроль над грою у другому таймі.

Відсутність Вінісіуса відчувалася в атаці. В першому таймі клубу бракувало швидкості та гри на флангах. Команда Бордаласа вміє грати в обороні і вимагати від супротивників віддачі гри.

Сумніви, які викликає Фран Гарсіа в обороні, стали очевидними в атаці. Він демонстрував свій клас, розпочавши атаку зі зміщенням вліво і точним пасом для Хоселу, який не відмовився від можливості та вразив ворота Давіда Сорії. Велика робота Франа створила багато проблем для захисту Хетафе, і це призвело до пенальті, який був скасований ВАР. Усі ці моменти вказували на недолік рішень Мелеро Лопеса, але суддя не показав жодного пенальті.

Карло Анчелотті вніс зміни у складі Мадрида після перерви, відправивши на поле Тоні Крооса та Начо замість Едуардо Камавінги та Франа. Це призвело до реорганізації гри і зробило її більш динамічною. Мадрид забив вирішальний гол, але для цього знадобилося чотири хвилини. Було декілька нагод відзначитися переможним м'ячем, втім вдалося забити у потрібний момент не комусь із гравців, що вийшли на заміни, а блискучому Джуду Беллінгему.

Лукас Васкес пробив здалеку, а півзахисник діючих віце-чемпіонів країни чітко зіграв на добиванні та вразив ворота опонентів по столичному дербі.

Роберт Левандовські відзначається переможним голом у доволі непростому виїзному матчі

Барселона здобула три очки в напруженому матчі.

Матч розпочався згідно з попередньо розробленим сценарієм: Барселона контролювала м'яч і намагалася прорвати міцну оборону Осасуни, за якою стояв Айтор Фернандес. Це було видно з самого початку, коли вже в перші хвилини Френкі де Йонг вдарив у штангу. Проте це було більше виключенням ніж небезпечним моментом, оскільки Барса грала в основному на половині суперника, але не створювала великих небезпек. У минулому сезоні також було непросто грати на цьому стадіоні, де колектив здобув важку перемогу.

Тренер Барселони Хаві виразив обурення після матчу з Кадісом, вказавши, що його команда повинна покращити атакувальну гру. Це стало очевидним ще раз у першому таймі, коли клуб боровся з обороною суперника і в основному сподівався на індивідуальні прояви Ламіни Ямаля, Ілкая Гюндогана і Де Йонга.

Осасуна почала набирати впевненість, подивившись, що Барселона не така страшна, і почала втрачати м'ячі безпідставно. Захисники Барси також не були в найкращій формі, а Марк-Андре тер Штеген не відіграв свою звичну надійну гру, допустивши декілька помилок. Однак він врятував команду від двох голів, зупинивши удари Хосе Арнаїза і Аймара Ороса.

У другому таймі гра протікала в такому ж руслі, і Барселона продовжувала контролювати м'яч, не допускаючи суперників до своїх воріт. Проте гол не прийшов, і команді довелося долати гору нервів.

Зміни та дебюти були важливими моментами матчу. Жоау Канселу замінив Серхі Роберто, а пізніше Жоау Феліш дебютував у складі Барселони. Однак зміна головного тренера Осасуни Ягоби Аррасате додала емоцій до гри, і вона завершилася чудовим голом від Чімі Авільї. Перед завершенням матчу Барса реалізувала пенальті, ще у першому таймі вийшовши вперед завдяки голу авторства центрбека Жюля Кунде. Роберт Левандовські виявився рятівником, оскільки, незважаючи на не найкращий початок сезону, він забив вирішальний гол. На фоні скандального інтерв'ю польскім ЗМІ для нього це дуже важливий момент.

Жирона мінімально переграла Лас-Пальмас

Перший тайм пройшов без голів, але це була цікава гра, в якій було декілька небезпечних моментів біля воріт обох команд, а також два скасовані голи Крістіана Стуані. Перший гол був скасований через явне перебування гравця в офсайдному положенні перед його прийомом м'яча та подальшим ударом. Другий — за звинуваченням у фолі під час виконання кутового удару, але ця ситуація викликала більше сумнівів.

Лас-Пальмас розпочав гру краще і зумів створити декілька нагод.

Поступово Жирона вирівняла сили і навіть створила декілька небезпечних ситуацій, особливо на правому фланзі. Віктор Циганков мав два чистих моменти. Один раз він витягнув Альваро Вальєс, а інший раз його удар пролетів вище воріт.

Хоча контроль трохи перейшов у руки Жирони, Лас-Пальмас не втратив ініціативи і продовжував наступати, створюючи небезпеку і залишаючись в атаці. Другий тайм також продовжив демонструвати велику рівність між командами.

Обидва колективи прагнули відзначитися голами, але відсутність результативності та відмінні голкіпери заважали цьому. Особливо варто відзначити вражаючий сейв після удару головою від Паоло Гассаніги.

В підсумку на завершальних хвилинах, коли Ян Коуто грамотно скинув по центру воріт, Порту чітко зіграв у штрафному майданчику, забивши з воротарської після хорошого удару головою повз голкіпера клубу суперника.

Віктор Циганков та Артем Довбик не відмітилися результативними діями. Перший завдав два удари, другий аналогічну кількість, проте не вдалося бодай одного разу влучити, хоча нагоди для цього були.

Валенсія поступилася міцному Алавесу без участі Романа Яремчука

Вже на старті поєдинку Георгі Мамардашвілі відбив пенальті від Кіке Гарсії.

Проте не було жодної зміни ситуації від Валенсії. Можна сказати навіть більше, Мухтар Діахабі промахнувся, а потім Дженк Озкачар влучив у свої власні ворота.

Валенсії було важко створювати попереду. Були лише деякі рідкісні комбінації між Хосе Гая та Уго Дуро.

Після перерви були зроблені зміни і атака Алавеса стала більш активною. На завершальних хвилинах матчу Алавес знову міг влучити у ворота. Валенсія намагалася відігратися, але господарі залишалися небезпечними у контратаках. Жодна з команд більше не змогла забити, і гра завершилася з рахунком 1:0 на користь повернувшогося до еліти клубу.

Роман Яремчук весь поєдинок спостерігав за грою перебуваючи на лаві запасних.

Коротко про інші матчі туру:

Кадіс несподівано переграв Вільярреал (3:1). Спершу команди обмінялися помилками, коли захисник Іса Карселен невдало віддав передачу назад, котру перехопив Александер Сьорлот та технічно пробив з непростого положення, перегравши голкіпера Жереміаса Ледесму, а далі вже інший воротар Філіп Йоргенсен випустив м'яч з рук, дозволивши Крісу Рамосу зрівняти рахунок. Потім дублем відмітився Дарвін Мачіс. У протистоянні "жовтих субмарин" перемогла одна з південного заходу Іспанії.

Сельта вирвала перемогу в непоступливої Альмерії (3:2). Рафаель Бенітес та його команда забили двічі, проте впустили свою перевагу з рук. Серхіо Ак'єме та його тезка Аррібас зрівняли рахунок, втім Вілліот Сведберг чітким ударом головою з близької відстані знову вивів свій клуб вперед у матчі. Це перша перемога колективу з Віго у сезоні.

Реал Сосьєдад здолав Гранаду (5:3). Баски дозволили опоненту в певний момент зрівняти рахунок, проте потім забили ще чотири голи, в підсумку дещо розслабившись. Обидва інших м'ячі гості забили вже за розгромного на табло стадіону Аноети результату. У складі гостей дублем відмітився Такефуса Кубо, який технічно переграв голкіпера.

Бетіс мінімально виграв вдома у Райо (1:0). Єдиний гол непоганим ударом зі штрафного забив Вілліан Жозе. Непоганий старт сезону від команди Мануеля Пеллегріні. Особливо враховуючи доволі непростий календар.

Мальорка і Атлетік голів не забили (0:0). Обидва колективи не реалізували кілька нагод.

Цікаві факти та статистика

Дриблінг

Інша статистика

Найкращий гол 4-го туру Прімери

Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад)

Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад)

Вілліан Жозе (Бетіс)

Порту (Жирона)

Чімі Авілья (Осасуна)

Найкращий гравець 4-го туру Прімери

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) — переможний гол у ворота Хетафе

Роберт Левандовські (Барселона) — переможний гол у ворота Осасуни

Символічна збірна 4-го туру

Таблиця після 4-го туру Прімери