Іспанія

Тренер прокоментував свою відставку.

Кіке Сетьєн перестав бути тренером Вільярреала та опублікував свій лист до вболівальників після залишення своєї посади - повідомляє Relevo.

"Ніколи не приємно бути звільненим, але це професія, яку я вибрав. Щодо причин, справедливих і несправедливих, кожен з нас трактуватиме їх як йому зручно, тому вони не мають значення. Я завжди казав, що для того, щоб робити те, що ти хочеш, потрібно купити клуб, а це не моє.

Позитивним є те, що я пережив новий життєвий досвід, людські стосунки, різну поведінку, емоції та футбол, і це те, що залишилося зі мною. Зараз я думаю, що я більш підготовлений, ніж рік тому, і, якщо у мене буде більше можливостей, все допоможе нам зробити краще в майбутньому.

Моя мета – завжди залишати гарну пам’ять, куди б я не приходив, і я впевнений, що я досяг цього не завдяки успіхам чи невдачам, які не мають господаря, а тому, що чесно працював і добре ставився до тих, хто повірив в мене.

Я вдячний ФК Вільярреалу за надану мені можливість працювати в клубі, а особливо всім співробітникам, які ставилися до нас щодня, як до сім’ї" — підсумував наставник.