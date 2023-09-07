Хорватський хавбек не розглядає інших варіантів, окрім як продовжувати виступати за Реал.
Лука Модрич, getty images
07 вересня 2023, 15:56
Саудівська Аравія стала гучним інформаційним приводом під час літнього трансферного вікна, запросивши до свого чемпіонату цілу низку зірок європейського футболу шляхом пропонування їм вражаючих фінансових умов.
Проте є й приклади зіркових гравців, для яких великі саудівські гроші не стали достатнім аргументом для того, щоб залишити європейський футбол високого рівня. Одним з таких прикладів є центральний півзахисник мадридського Реала та збірної Хорватії Лука Модрич.
"Саудівська Аравія? Я дуже щасливий і задоволений своїм перебуванням у Реалі, взагалі не думаючи про інші варіанти продовження кар'єри.
Мені не потрібно навіть просто задовольняти власне его цими розмовами про великі пропозиції. Я просто хочу насолоджуватися кожною миттю у футболі та мадридському Реалі", — цитує слова Луки Модрича журналіст Фабріціо Романо з посиланням на SZ.
Нагадаємо, раніше Луку Модрича було визнано найкращим хорватським гравцем за підсумками сезону-2022/23.