Іспанія

Хорватський хавбек не розглядає інших варіантів, окрім як продовжувати виступати за Реал.

Саудівська Аравія стала гучним інформаційним приводом під час літнього трансферного вікна, запросивши до свого чемпіонату цілу низку зірок європейського футболу шляхом пропонування їм вражаючих фінансових умов.

Проте є й приклади зіркових гравців, для яких великі саудівські гроші не стали достатнім аргументом для того, щоб залишити європейський футбол високого рівня. Одним з таких прикладів є центральний півзахисник мадридського Реала та збірної Хорватії Лука Модрич.

"Саудівська Аравія? Я дуже щасливий і задоволений своїм перебуванням у Реалі, взагалі не думаючи про інші варіанти продовження кар'єри.

Мені не потрібно навіть просто задовольняти власне его цими розмовами про великі пропозиції​. Я просто хочу насолоджуватися кожною миттю у футболі та мадридському Реалі", — цитує слова Луки Модрича журналіст Фабріціо Романо з посиланням на SZ.

Нагадаємо, раніше Луку Модрича було визнано найкращим хорватським гравцем за підсумками сезону-2022/23.