Іспанія

Для 37-річного хорвата це восьма нагорода поспіль.

Півзахисника мадридського Реала Лука Модрича визнано найкращим хорватським гравцем за підсумками сезону-2022/23. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Хорватії.

Для 37-річного капітана національної команди це восьма нагорода поспіль та 11 загалом.

Минулого сезону Модрич провів 52 матчі, в яких забив шість голів та віддав шість гольових передач.

Найкращим воротарем був признаний Домінік Лівакович із загребського Динамо. Найкращим гравцем чемпіонату Хорватії — Марко Лівая, а найкращим молодим футболістом Мартін Батуріна.

Нагадаємо, на минулому ЧС-2022 у Катарі Хорватія взяла бронзові нагороди, а потім дісталася фіналу Ліги націй, де поступилася Іспанії в серії післяматчевих пенальті.