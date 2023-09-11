Іспанія

Президент федерації потрапив у непросту ситуацію.

Голова Вищої ради спорту Іспанії Віктор Франкос заявив, що Міністерство спорту розглядає нові правила, щоб уникнути повторного скандалу підобного до Луїса Рубіалеса, який розгорівся протягом попередніх кількох тижнів.

Луїс повідомив, що він залишить свою посаду.

В альтернативних звітах йдеться, що RFEF також були застигнуті зненацька рішенням Рубіалеса. Далі у RFEF відбудуться вибори нового президента.

Луїс Рубіалес поцілував футболістку Джанні Ермосо під час святкування перемоги жіночої збірної Іспанії на чемпіонаті світу.