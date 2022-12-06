Невтішна статистика для команди Луїса Енріке.
Збірна Іспанії, getty images
06 грудня 2022, 20:40
Збірна Іспанії в рамках протистояння 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі поступилась збірній Марокко в серії пенальті.
Це вже четверта поразка для іспанців в серіях пенальті на чемпіонатах світу. Всього вони провели п'ять післяматчевих "лотерей".
Як повідомляє статистичний портал Opta, це найгірший показник серед учасників турніру.
Іспанці поступились Бельгії у 1986 році, Південній Кореї — у 2002 та господарю чемпіонату світу-2018.
Нагадаємо, що Іспанці нанесли лише один удар в першому таймі проти Марокко.