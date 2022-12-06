ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Невтішна статистика для команди Луїса Енріке.

Збірна Іспанії в рамках протистояння 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі поступилась збірній Марокко в серії пенальті.

Це вже четверта поразка для іспанців в серіях пенальті на чемпіонатах світу. Всього вони провели п'ять післяматчевих "лотерей".

Як повідомляє статистичний портал Opta, це найгірший показник серед учасників турніру.

Іспанці поступились Бельгії у 1986 році, Південній Кореї — у 2002 та господарю чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, що Іспанці нанесли лише один удар в першому таймі проти Марокко.