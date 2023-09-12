Іспанія

Президент Ла Ліги прокоментував скандал навколо вже колишнього очільника Королівської іспанської футбольної федерації.

Вже колишній очільник Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес поцілував у губи футболістку збірної Іспанії Дженні Ермосо під час церемонії нагородження жіночого чемпіонату світу, що викликало серйозний резонанс у футбольній спільноті.

Через це прокуратура Іспанії порушила справу проти футбольного функціонера, який у підсумку був вимушений подати у відставку.

Чинний президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про цей скандал, поділившись новими подробицями навколо особистого життя Рубіалеса.

"Я не здивований. Він довів усе до межі. Були і більш серйозні речі. Він знав, що одного разу щось станеться.

Оргії після робочого дня, запрошення друзів на паелью... Були речі, які не можна назвати нормальними. Це бачили, але не надавали значення. Колись це мало статися, і це сталося.

Я думав, що йому це зійде з рук. Він доводить усе до крайності, не думаючи про наслідки, які можуть виникнути", — цитує слова Тебаса Mundo Deportivo.

Крім того, Хав'єр Тебас заявив, що не поділяв методи керівництва Луїса Рубіалеса іспанським футболом.