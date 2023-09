Луїс Рубіалес повідомив про намір піти з посади голови RFEF. Про це функціонер заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Деякі близькі друзі говорили мені: "Луїсе, тобі потрібно подумати про свою гідність, про те, щоб рухатися далі.

Багато хто підтримав мене за ці три тижні, але справа не тільки в мені, а ще й у тому, що таке ставлення до мене може торкнутися й інших, тих, хто мені дуже дорогий. Тож я повинен вчинити відповідним чином у цій ситуації", — сказав Рубіалес в інтерв'ю.

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv