Функціонер повідомив про свої наміри.
ЛУЇС РУБІАЛЕС, GETTY IMAGES
10 вересня 2023, 23:25
Луїс Рубіалес повідомив про намір піти з посади голови RFEF. Про це функціонер заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану.
"Деякі близькі друзі говорили мені: "Луїсе, тобі потрібно подумати про свою гідність, про те, щоб рухатися далі.
Багато хто підтримав мене за ці три тижні, але справа не тільки в мені, а ще й у тому, що таке ставлення до мене може торкнутися й інших, тих, хто мені дуже дорогий. Тож я повинен вчинити відповідним чином у цій ситуації", — сказав Рубіалес в інтерв'ю.
Президент Королівської іспанської футбольної Федерації був розкритикован після поцілунку з футболісткою збірної Іспанії Дженніфер Ермосо після закінчення фіналу жіночого чемпіонату світу, в якому іспанки обіграли збірну Англії (1:0).