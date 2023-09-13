Іспанія

29-річний аргентинець має проблеми зі здоров'ям.

Півзахисник мадридського Атлетіко Родріго де Пауль може пропустити найближчі матчі "матрацників" через травму. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у 29-річного аргентинця проблеми з м'язами, які він відчув у розташуванні національної команди.

Найближчим часом футболіст пройде медичне обстеження, щоб визначити ступінь тяжкості травми.

Зазначається, що є велика ймовірність, що Де Пауль пропустить поєдинки проти Валенсії у Ла Лізі та Лаціо у Лізі чемпіонів – 16 та 19 вересня відповідно.

Нинішнього сезону Родріго провів три матчі, в яких віддав дві гольові передачі.