Іспанія

Клуб може мати певні проблеми.

Атлетіко може зіграти проти Валенсії без кількох важливих футболістів - повідомляє ресурс Diario AS.

Коке, Мемфіс Депай і Рейнільдо Мандава вибули через травми, а також до них доєднався Чаглар Союнджу. Центральний захисник отримав розтягнення паху під час виступів за збірну Туреччини, тому він пропустить виїзд до Валенсії.

Крім того, Родріго Де Пауль викликає серйозні сумніви після того, як виникла проблема під час перебування в Аргентині. Самюель Ліно також пропустить матч через травму під час тренування на початку цього тижня.

Поєдинок розпочнеться в суботу о 17:15.