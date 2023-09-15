Іспанія

Баскський тренер не сумнівається, що центрального захисника очікує теплий прийом на Рамон Санчес Пісхуан.

Легендарний іспанський захисник влітку на правах вільного агента приєднався до Севільї, клубу з якого розпочався славетний шлях багаторазового переможця Ліги Чемпіонів. У Рамоса були дуже вигідні з фінансової точки зору пропозиції з Ближнього Сходу, але чемпіон Світу та Європи вирішив продовжити кар'єру на самому високому рівні.

Напередодні матчу проти Лас-Пальмас, з приводу Серхіо Рамоса висловився головний тренер "нервіонців" Хосе Луїс Менділібар.

"Рамос тренується в загальній групі два тижні. Думаю, ви помітили, що це не те саме, що робити це індивідуально. Ми розповіли йому те, чого вимагаємо від такого центрального захисника як він, в контексті нашої футбольної ідеології. Ти можеш бути дуже добрим або дуже поганим, але не всі команди грають однаково. Я розмовляв з ним, як і з усіма іншими. Чи готовий він грати? Побачимо у неділю".- повідомляє As.

У минулому сезоні Серхіо Рамос в складі ПСЖ зіграв 45 матчів, візначившись 4 голами та 1 асистом.

До речі, Рамос готовий скласти конкуренцію і в збірній Іспанії.