Іспанія

37-річний іспанець сповнений сил та впевненості після переходу до Севільї.

Захисник Севільї Серхіо Рамос прокоментував ситуацію з можливим поверненням до збірної Іспанії.

"Рік тому я вирішив піти зі збірної. Якщо виникнуть певні обставини, то чому б не повернутися до національної команди?

Для мене велика честь представляти свою країну. Якщо обставини зміняться, то чому б і ні?”, – наводить слова Рамоса Relevo.

Нагадаємо, Рамос виступав за національну команду протягом 16 років – з 2005 по 2021 рік. На його рахунку 180 матчів та 23 забиті м'ячі.

Про завершення кар'єри у збірній Рамос оголосив у лютому 2023 року, коли національну команду очолив Луїс де ла Фуенте.