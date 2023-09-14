Іспанія

Найбільший прогрес у Барселони та колосально великі показники у Реалу.

Ла Ліга на своєму офіційному сайті опублікувала ліміт витрат чи стелю зарплат для клубів іспанського чемпіонату на сезон-2023/24.

Нагадаємо, стеля зарплат — це максимальна сума, яку команда може витратити на зарплати своїх гравців, головного тренера та його помічника, а також фізіотерапевта. Також ліміт розповсюджується на молодіжну команду.

Найвищий ліміт у мадридського Реалу — 727,451 мільйонів євро, а за ним йдуть Атлетіко (296,357 млн євро) та Барселона (270,026 млн євро).

Якщо порівнювати з аналогічним звітом, який був випущений у лютому цього року, то Реал збільшив ліміт на 43,99 млн, Атлетіко зменшив на 19,46 млн, а Барселона досягла неймовірного зниження на 378,79 млн.

Ліміт Жирони, в якій виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик, становить 51,976 млн євро, а у Валенсії, яку нещодавно поповнив Роман Яремчук – 85,528 млн євро.

Найменша стеля у Алавеса – 31,278 млн євро.

Також опубліковано ліміт для клубів Сегунди, де найбільший у Ельче – 23,946 млн євро, а найменший у Уески – 4,590 млн євро.