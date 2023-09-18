Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 17 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку п’ятого туру іспанської Ла Ліги на Сантьяго Бернабеу відбулось "королівське" дербі поміж мадридським Реалом та Реалом Сосьєдад.

Команда Карло Анчелотті припустилась помилки вже на самому початку гри, коли феноменальний Кубо віддав передачу до центру штрафного з флангу, а Барренечеа з двох спроб переграв Кепу.

Гості потому здійснили невдалу спробу встановити контроль над грою, але все одно виграли перший тайм.

Проте одразу по перерві рахунок зрівняв Вальверде, після чого Мадрид виключно контролював хід подій на футбольному полі й забив другий вирішальний свій гол на завершення повної години ігрового часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал — Реал Сосьєдад у 5 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:.

Реал — Реал Сосьєдад 2:1

Голи: Вальверде, 46, Хоселу, 60 — Барренечеа, 5

Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія (Начо, 74) — Чуамені (Камавінга, 62) — Вальверде (Васкес, 87), Кроос — Беллінгем — Родріго (Діас, 87), Хоселу (Модрич, 62).

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Тірні — Мендес (Захарян, 81), Субіменді, Меріно, Барренечеа (Шо, 81) — Кубо, Оярсабаль (Садік, 81).

Попередження: Чуамені, Фран Гарсія, Алаба — Меріно, Траоре.