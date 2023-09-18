Іспанія

Англієць з'явився на полі вперше з січня 2022 року.

Напередодні англійський вінгер Мейсон Грінвуд дебютував у складі Хетафе у грі проти Осасуни. Він з'явився на полі на 77-й хвилині гри, коли невелика група фанів Осасуни зустріла його закликами померти, повідомляє видання The Guardian.

Скандування деяких вболівальників гостей були заглушені свистом з боку фанів господарів, які дуже чекали на дебют англійця. Грінвуд заробив для Хетафе кутовий, який призвів до переможного голу Максимовича на 85-й хвилині гри.

Головний тренер Осасуни Ягоба Аррасате не підтримав дії вболівальників своєї команди. Він назвав згадані скандування "дуже поганими".

Нагадаємо, Хетафе здобув мінімальну перемогу над Осасуною вчора, 17 вересня.