Іспанія

Іспанський талант повинен встигнути відновитися до першого матчу з Шахтарем.

У кінці серпня, півзахисник Барселони Педрі, отримав травму підколінного сухожилля. Наразі у стані "блаугранас" очікують побачити на полі свого гравця після міжнародної паузи на матчі збірних команд. Про це повідомляє іспанський сайт sport.es .

Каталонці не форсують відновлення Педрі, тим паче сильна гра Гаві, Де Йонга та Гюндогана на початку сезону дає можливість клубу не поспішати з поверненням на полі свого таланта. На даний момент іспанець займається у тренажерному залі. Очікується, що через кілька днів він розпочне індивідуальні тренування на полі комплексу Joan Gamper Sports City.

У цьому сезоні у складі Барселони Педрі провів 2 неповних матчі, відзначившись 1 забитим м'ячем.