Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера продовжує набирати обертів. Цього туру відбулося багато цікавих подій, включно із розгромом Бетіса та черговою вольовою перемогою вдома Реала.

Результати туру

Валенсія несподівано розгромила Атлетіко

На матчі між Атлетіко Мадрид та Валенсією Дієго Сімеоне прийняв рішення, яке шокувало багатьох футбольних вболівальників та експертів. Тренер вирішив зняти Антуана Грізманна з гри за більше ніж півгодини до завершення матчу. Проте, варто враховувати, що Атлетіко Мадрид був у складному становищі, матч був програний, і ця дія виглядала так, що вже нічого не можна було змінити.

Сімеоне спостерігав, як інші гравці Атлетіко також не впоралися з завданням. Лемар і деякі інші лідери показали низький рівень гри, а перший навіть отримав травму, що ускладнило ситуацію для команди. Головний тренер був змушений робити заміни, але це не принесло значущих змін.

Матч завершився поразкою Атлетіко Мадрид з рахунком 0:3 на користь Валенсії. Гравці левантійців були більш ефективними та впевненими на полі, і це відобразилося на табло.

Матч став важким випробуванням для Атлетіко Мадрид, який зіштовхнувся зі слабкістю в обороні і відсутністю координації в атаці, що не надто властиво клубу цього року. Звісно, це лише один матч, і команда має можливість виправити свої помилки у майбутніх іграх, проте певний дзвіночок наставнику мадридців пролунав і варто взяти його до уваги.

Уго Дуро оформив дубль і це може бути невдалим епізодом для Романа Яремчука, тому що саме із українським форвардом буде конкурувати даний футболіст. До речі, його знову не випустили навіть на заміну.

Барселона не залишила шансів вдома Бетісу

Матч між Барселоною та Бетісом виявився справжньою футбольною симфонією, але найбільше здивування викликав не сам хід гри, а рішення тренера Барселони Хаві. Лише за кілька годин до закриття трансферного вікна, Барса оформила оренду португальського футболіста Жоау Феліша. Це було дуже несподівано, особливо враховуючи попередні невдачі футболіста в Атлетіко та Челсі. Але для португальського форварда це можливість відновити свою кар'єру в Іспанії, і вже після 45 хвилин він показав, наскільки важливим може бути для команди.

Футболіст відповів на довіру свого тренера, відкривши рахунок чудовим маневром після прекрасного пасу від Оріоля Ромеу. А через кілька хвилин він навіть не торкнувся м'яча, але зробив приховану передачу на Левандовські, який вдало використав цей момент.

Незважаючи на швидку перевагу, гра не була легкою для Барселони. Гравці Бетіса мали свої шанси, зокрема два удари від Вілліана Жозе та Айосе Переса, котрі показали слабкість оборони Барси. Проте великий внесок в матчі зробив тер Штеген, який врятував свою команду після удару Іско.

Інші футболісти також внесли свій внесок, зокрема Ферран Торрес та Рафінья, які також забили голи.

Потрібно відмітити і дебютний м'яч у клубі Жоау Канселу.

Словом, вдалий матч для діючих чемпіонів.

Реал створив камбек проти колективу з Сан-Себастьяну

Реал Мадрид продовжує свою успішну серію перемог, відігравши ще один важливий матч. Команда змогла здолати Такефусу Кубо та його команду у напруженій грі, і це було зроблено з великим характером та результативністю.

Перший гол мадридців був забитий Дані Карвахалем, який рідко відмічається результативними діями, і створений Франом Гарсією, який врятував команду після невдалого першого тайму завдяки своїй наполегливості та чудовому вмінню віддати хороший пас. Хоселу створив собі чудовий момент для удару головою та виконав його майстерно.

Головною фігурою в складі колективу Іманола Альгуасіля став Такефуса Кубо, який дозволив відкрити рахунок у матчі. Він підхопив м'яч на правому фланзі, протягнув його, і Андер Барренечеа чітко пробив після першого невдалого удару у виконанні японського вінгера. Це був вже другий матч на Сантьяго Бернабеу, де гості вийшли вперед, і це ще раз підтверджує високий рівень колишнього гравця Реалу.

Реал Сосьєдад мав ще декілька нагод відзначитися забитими голами, проте далі ініціатива перейшла до господарів.

Фран Гарсія виконав ще один асист на точний удар Феде Вальверде в його фірмовому стилі, а далі обидва колективи могли збільшувати рахунок, проте не вдалося це зробити. В підсумку, важлива перемога мадридського клубу.

Жирона яскраво перемогла Гранаду

Жирона продовжує вражати своєю успішною грою і є справжнім благословенням для Прімери, яка часто зазнає коливань і невпевненості. У матчі проти Гранади клуб продемонстрував впевнену гру.

Матч розпочався захоплююче, і вже на 22-й хвилині гри Савіо віддав на Віктора Циганкова і вінгер відмітився чудовим голом.

Команда контролювала гру вже в першому таймі і демонструвала свою здатність керувати ігровим процесом. Гравці були впевнені в собі та грали на свій лад.

Другий гол також створив Савіо, цього разу з меж штрафного майданчика. Воротар Гранади знову доторкнувся до м'яча, але це не завадило голу. Гравці новачка в цей момент виглядали безсилі та нездатними зупинити атаку суперника.

А потім ще і Артем Довбик створив голясо для Давіда Лопеса, отже обидва українських футболіста відмітилися результативними діями.

Після першого тайму було зрозуміло, що Гранада повинна змінити щось в грі, але їхня реакція не була належною. Жирона продовжила домінувати, і хоч опонент забив один гол, це було занадто пізно для надії на виправлення ситуації.

У підсумку, колектив Мічела заслужено здобув перемогу та продовжує радувати своїх фанатів в цьому сезоні.

Коротко про інші матчі туру:

Райо вдома переграв Алавес (2:0). Спершу вдалося реалізувати пенальті зусиллями Ісі Паласона, а другий гол після чудового кросу забив Хорхе де Фрутос.

Атлетік розгромив непоступливий Кадіс (3:0). Голи відбулися у другому таймі, не обійшлося і без помилок традиційно надійного Жереміаса Ледесми та захисників.

Мальорка переграла міцну Сельту на виїзді (1:0). Переможним м'ячем відмітився Ведат Мурікі, чітко підставивши ногу під скидку головою Дані Родрігеса.

Хетафе зумів вирвати перемогу в Осасуни (3:2). Двічі відігравалися гості і тричі господарі непогано проявляли себе у фінішингу та виходили вперед.

Вільярреал вирвав перемогу проти непростої Альмерії (2:1). Колектив із Андалусії відкрив рахунок, проте влучний удар Жерара Морено з розвороту і удар головою від Александера Серлота у доданий час другого тайму дозволили здобути вікторію.

Севілья здобула першу перемогу завдяки мінімальній перемозі над Лас-Пальмасом (1:0). Єдиний гол забив Доді Лукебакіо, який вийшов на заміну, після сейву голкіпера та добивання м'яча.

Цікаві факти та статистика

Дриблінг

Інша статистика

Найкращий гол 5-го туру Прімери

Ферран Торрес (Барселона)

Рафінья (Барселона)

Віктор Циганков (Жирона)

Савіо (Жирона)

Найкращий гравець 5-го туру Прімери

Уго Дуро (Валенсія) – дубль в ворота Атлетіко Мадрид

Роберт Левандовські (Барселона) – гол та два асисти у матчі проти Бетіса

Символічна збірна 5-го туру Прімери

Таблиця після 5-го туру Прімери

Розклад наступного туру Прімери