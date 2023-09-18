Український дует знищує супротивника.
Циганков та Довбик, фото getty images
18 вересня 2023, 22:43
Жирона в рамках поєдинку п'ятого тура чемпіонату Іспанії грає на виїзді проти Гранади та у разі перемоги підніметься на третю сходинку.
Рахунок в зустрічі відкрив український півзахисник Віктор Циганков вже на 22 хвилині. Ексгравець Динамо точно пробив з-за меж штрафного. Для нього це перший гол в сезоні.
Вже згодом, на 35 хвилині, Артем Довбик скинув головою на поржні ворота Лопесу, який встановив розгромний рахунок на табло — 0:3.
Гол Циганкова, 0:1:
Асист Довбика, 0:3:
Матч Гранада — Жирона розпочався о 22:00. Стежте за головними подіями гри на нашому сайті.