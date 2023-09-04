Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 вересня 2023 року, 15:00.

У поєдинку четвертого туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі мінімально обіграла Лас-Пальмас (1:0).

У складі команди Мічела єдиним голом відзначився Порту на передостанній хвилині зустрічі.

Зазначимо, що український вінгер Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони і провів 75 хвилин, після чого був замінений на Порту. Український форвард Артем Довбик з'явився на полі 62 хвилині, замінивши Крістіана Стуані.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Жирона — Лас-Пальмас в 4 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Жирона – Лас-Пальмас 1:0

Гол: Порту, 89

Жирона: Гассаніга – Мартінес (Коуту, 61), Лопес, Блінд, Гутьєррес – Циганков (Порту, 75), Еррера (Торре, 62), Гарсія, Мартін, Савіо (Валері, 72) – Стуані (Довбик, 62)

Лас-Пальмас: Вальєс – Араухо, Суарес, Мармол, С. Кардона – Кіріян (Перроне, 56), Лойодіс (Мфулу, 86), Вієра (Муньйос, 86) – Ель Хаддаді (М. Кардона, 76), Каба, Пехіньйо (Рамірес, 57)

Попередження: Савіо, 23, Лопес, 67, Коуту, 85 – С. Кардона, 26, Мармол, 35, Кіріан, 48