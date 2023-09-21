Іспанія

Аргентинець залишиться в мадридському клубі.

Керманич Атлетіко Дієго Сімеоне отримав від клуб пропозицію продовжити контракт, повідомляє TodoFichaes.

За інформацією джерела, аргентинець погодився продовжити співпрацю з мадридським клубом. Чинна угода сторін розрахована до кінця цього сезону.

Новий контракт 53-річного тренера з "матрацниками" буде розрахований до кінця червня 2026 року. Нагадаємо, що аргентинський коуч є найбільш високооплачуваний тренер у світі з зарплатою 34 мільйони євро на рік.

Після чотирьох ігор Атлетіко набрало сім очок та посідає лише сьоме місце у турнірній таблиці Ла Ліги.