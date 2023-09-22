Іспанія

Іспанський фахівець відчуває великий тиск на Камп Ноу.

Хаві невпевнений у тривалій роботі на містку головного тренера Барселони. Про це він заявив під час зустрічи з журналістами перед суботньою грою проти Сельти.

"Думаю, складно відпрацювати 15 років у такому клубі. Це Барселона і тут вимоги величезні. Часом я отримував величезну насолоду, але були й часи, коли я страждав. Це американські гірки.

Зараз я дуже щасливий і відчуваю, що клуб довіряє мені, але маю сумнів, що зможу затриматися тут на 15 років.

Я нічого не виграю, якщо скажу, що це може бути чудовий сезон. Йдеться про змагання кожні три дні та поступовий прогрес команди. Ми провели два чудових матчі і зараз головне завдання зберегти рівень гри та результат. Немає сенсу робити прогнози", — сказав Хаві.

Наразі, Барселона йде другою у Ла Лізі, відстаючи від лідера чемпіонату Реала на два пункти.