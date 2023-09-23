Іспанія

Півзахисник Атлетіко прокоментував рішення свого колишнього партнера по команді.

Бельгійський нападник Яннік Феррейра Карраско під час цьогорічної трансферної кампанії став однією з частин глобальної трансферної політики Саудівської Аравії, здійснивши трансфер за 15 млн євро з мадридського Атлетіко до Аш-Шабабу.

Півзахисник "матрацників" Аксель Вітсель, у кар’єрі якого свого часу був трансфер до Китаю за 20 млн євро, прокоментував рішення вже колишнього партнера по команді в останньому інтерв’ю.

"У кожного з нас свій шлях. Я не кажу, що їхати в Саудівську Аравію — це погано, бо я й сам їздив до Китаю, коли мені було 27 років. Для мене це був життєвий досвід.

Очевидно, що ми їдемо туди заради грошей, нам не потрібно говорити про спортивний проект. Це правда, Карраско зробив це, ухвалив таке рішення, і мене це цілком влаштовує", — заявив бельгійський виконавець.

Тим часом Карраско в новому чемпіонаті вже забив гол та віддав один гольовий пас у двох стартових матчах.