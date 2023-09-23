Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 22 вересня 2023 року, 22:00.
Алавес — Атлетік, getty images
23 вересня 2023, 11:57
У рамках першого поєдинку шостого туру іспанської Ла Ліги Депортіво Алавес приймав на своєму полі Атлетік Більбао.
Гості змогли доволі швидко відкрити рахунок — вже на 18 хвилині голом відзначився Вільямс, а ближче до кінця зустрічі Сансет подвоїв перевагу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Алавес — Атлетік у 6 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:
Алавес — Атлетік 0:2
Голи: Вільямс, 18, Сансет, 76
Попередження: Кіке, 45+1, Л. Гарсія (головний тренер), 61, Абкар, 78 — Беренгер, 29, Берчіче, 31
Алавес: Сівера — Горосабель, Абкар, Седлар, Дуарте (Лопес, 48) — Гєвара, Бенавіндес (Гуріді, 49) — Сола (Реббач, 67), Хаджи (Саму, 67), Ріоха (Алкаін, 84) — Кіке
Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан, Паредес (Альварес, 71), Берчіче (Лєкуе, 82) — Весга, Галаррета (Д. Гарсія, 82) — І. Вільямс, Сансет, Беренгер (Муніаін, 64) — Гурузета (Вільялібре, 71)