Іспанія

Кадрова ситуація у команди Сімеоне дещо покращилась.

В неділю на стадіоні Ванда Метрополітано мадридський Атлетіко зустрічатиметься з Реалом в рамках матчу Ла Ліги.

Як повідомляє видання Marca, в загальну групу команди Дієго Сімеоне повернулись півзахисник Коке та нападник Мемфіс Депай.

Стверджується, що Родріго Де Пауль та Пабло Барріос продовжують відновлюватись після пошкоджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Джуд Беллінгем ризикує пропустити мадридське дербі.