Німеччина

Челсі може залишитися без свого капітана.

Ріс Джеймс поруч з Тоддом Боулі, Getty Images

Ріс Джеймс поруч з Тоддом Боулі, Getty Images

Капітан Челсі Ріс Джеймс може перебратися до Іспанії або Німеччини.

У послугах правого латераля збірної Англії крім мадридського Реалу, також зацікавлена мюнхенська Баварія. Про це повідомляє твіттер DeadlineDayLive.

У Баварії не дуже задоволені грою на позиції правого захисника Лаймера та Мазрауї, тож бачать у Джеймсі ідеальну кандидатуру на місце основного гравця у складі. Але враховуючи важливість цього гравця для Челсі та велику шану фанатів клубу, буде вкрай складно підписати вихованця академії "аристократів".

Контракт Ріса Джеймса з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 65 млн. євро.

Через травму підколінного сухожілля англієць у цьому сезоні зіграв за Челсі лише 76 хвилин.