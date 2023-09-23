Легендарний іспанець як завжди скромний.
Андреас Іньєста у складі Барселони, Getty Images
23 вересня 2023, 19:07
Один з найкращих півзахисників в історії футболу Андреас Іньєста, протягом кар'єри так і не виграв Золотий м'яч, хоча був дуже близький до цього у 2010 році. На питання Sharjah Sports TV про несправедливість даного факту, Інієста відповів наступне:
"Якщо ви запитаєте мене, хотів би я виграти Золотий м'яч, я відповім "так". Але футбол не був несправедливий до мене щодо нагород. Я дуже задоволений своєю кар'єрою та всім, що сталося.
Для мене бути гравцем Барси — найбільший трофей у футбольному житті"
За час свого перебування на Камп Ноу, іспанський півзахисник забив 57 голів та зробив 136 гольових передач у 674 матчах за клуб. Він другий за кількістю нагород гравець Барси, на його рахунку 32 титули.
Також, у складі збірної Іспанії, Іньєста ставав чемпіоном світу у 2010 році та двічі поспіль чемпіоном Європи у 2008 та 2012 роках.