Іспанія

Легендарний іспанець як завжди скромний.

Один з найкращих півзахисників в історії футболу Андреас Іньєста, протягом кар'єри так і не виграв Золотий м'яч, хоча був дуже близький до цього у 2010 році. На питання Sharjah Sports TV про несправедливість даного факту, Інієста відповів наступне:

"Якщо ви запитаєте мене, хотів би я виграти Золотий м'яч, я відповім "так". Але футбол не був несправедливий до мене щодо нагород. Я дуже задоволений своєю кар'єрою та всім, що сталося.

Для мене бути гравцем Барси — найбільший трофей у футбольному житті"