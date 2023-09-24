Іспанія

"Блаугранас" можуть надовго втратити свого півзахисника.

У матчі шостого туру іспанської Ла Ліги між Барселоною та Сельтою (3:2), травму міжгомілкового синдесмозу правої щиколотки зазнав Френкі де Йонг. Про це повідомляє офіційний сайт Барселони.

"Каталонці" не повідомляють про сроки відновлення футболіста, але враховуючи характер травми, нідерландець може бути поза грою півтора-два місяці, що ставить під велике питання участь одного з ключових гравців команди Хаві у принциповому двобої проти Реал Мадрид.

У цьому сезоні Де Йонг зіграв за Барсу шість матчів, забивши один гол та отримавши дві жовті картки.