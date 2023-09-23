Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 23 вересня 2023 року, 19:30.

Барселона у матчі шостого туру іспанської Ла Ліги на своєму полі видала шикарний камбек проти Сельти (3:2).

Гравці клубу з Віго відкрили рахунок на 19 хвилині, коли у воротах "блаугранас" розписався Ларсен, а потім на 76 хвилині гості подвоїли перевагу в рахунку.

Однак команда Хаві здивувала не лише цим — на 81 хвилині Левандовські відіграв один м'яч, а через п'ять хвилин поляк оформив дубль та зрівняв цифри на табло. Ще за три хвилини черговим голом у каталонському клубі відзначився Феліш.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Барселона — Сельта у 6 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Барселона - Сельта 3:2

Голи: Левандовські, 81, 86, Канселу, 89 – Ларсен, 19, Дувікас, 76.

Барселона: тер Штеген — Канселу, Кунде, Крістенсен (Бальде, 61), Алонсо (Ямаль, 46) — Гюндоган, Ромеу (Араухо, 46), де Йонг (Гаві, 36) — Ферран Торрес (Рафінья, 72), Левандовські, Феліш.

Сельта: Вільяр – Мінгеса, Нуньєс, Старфельт, Домінгес, Ристич – Бамба, Бельтран, де ла Торре – Аспас (Сведберг, 78), Странд Ларсен (Дувікас, 66).

Попередження: Крістенсен, 36, Гаві, 39 — Нуньєс, 43.