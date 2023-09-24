Іспанія

Підопічні Альгуасіля вирвали перемогу у гостей.

В шостому турі Ла ліги Реал Сосьєдад приймав Хетафе після нічиєї в Лізі чемпіонів з Інтером.

Окрилені єврокубковим успіхом з фіналістом ЛЧ гравці Реала побігли в атаку й одразу забили, відзначився Кубо. Проте йти на перерву господарям довелось в статусі команди, яка поступається в рахунку. Хетафе відповів голами Аленьї та Майораля.

У другому таймі баски переломили хід зустрічі. Спочатку Оярсабаль реалізував пенальті, зрівнявши рахунок, а через 5 хвилин Мендес вивів Реал вперед. Наприкінці зустрічі Оярсабаль поставив крапку в матчі. Гол Латаса вже не врятував Хетафе.

Перемога Сосьєдада 4:3 допомогла їм піднятись на шосту сходинку, Хетафе — одинадцятий.

Реал Сосьєдад — Хетафе — 4:3

Голи: Кубо, 2, Оярсабаль, 61 (з пенальті), 88, Браїс Мендес, 67 — Аленья, 39, Майораль, 45+4 (з пенальті), Латаса, 90+1

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія (Пачеко, 83), Ле Норман, Муньос — Браїс Мендес, Урко Гонсалес (Субіменді, 58), Тур'єнтес (Меріно, 58), Барренечеа (Шо, 69) — Кубо, Садік (Оярсабаль, 58)

Хетафе: Сорія – Суарес, Митрович, Альдерете, Ріко – Кармона (Арамбаррі, 68), Даконам (Грінвуд, 68), Максимович, Аленья (Лосано, 78) – Мата (Оскар, 78), Майораль (Латаса, 46)

Попередження: Браїс Мендес, 45+1, Муньос, 45+3, Реміро, 45+3 — Ріко, 19, Суарес, 49