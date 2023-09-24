Україна

Камерунський фулбек висловився про перемогу над Ворсклою у матчі УПЛ.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас у гостях здобув розгромну перемогу над полтавською Ворсклою.

Крайній захисник Кривбасу Іван Дібанго поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Я дуже щасливий, адже забив перший гол за Кривбас впродовж року. Радий, звісно ж, не тільки за себе, а і за нашу команду. Наразі у турнірну таблицю не заглядаємо. Ми йдемо крок за кроком. Ми наполегливо працюємо, тренуємось. Я вірю у цю команду та впевнений, що у подальшому також зможемо здобувати позитивні результати".

"Ця перемога дуже допоможе нам у подальшому. Окремо хочеться подякувати нашим вболівальникам. Ми завжди відчуваємо їх підтримку: чи то граємо вдома, чи на виїзді. У нас дуже віддані шанувальники. І ця перемога, у тому числі, для них", — цитує слова Дібанго офіційний сайт Кривбасу.

Дивіться відео найкращих моментів матчу восьмого туру чемпіонату України між Ворсклою та Кривбасом.