Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував перемогу над Реалом.

Атлетіко напередодні здолав Реал у мадридському дербі в рамках шостого туру іспанської Ла Ліги.

Атлетіко — Реал 3:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне після фінального свистка поділився враженнями щодо гри команди.

"Я щасливий, бо моя команда зіграла в гарний футбол. На 20 хвилині ми занадто відійшли назад і дали суперникам багато можливостей демонструвати свої найкращі якості.

Реал своїми атаками звужує наш захист, про що я говорив команді під час перерви. І якщо б ми не знайшли протидію цьому, то точно програли б.

Зрештою, нам добре вдався початок матчу, бо атмосфера на стадіоні та синергія поміж уболівальниками та футболістами Атлетіко сьогодні була просто неперевершеною.

Ми знали про слабкі місця Реала, тож я сказав нашим нападникам перед грою, аби ті завершували удари, заходячи з дальньої стійки. Мората свій другий м’яч забив саме таким чином.

А ще в суперників була дуже висока лінія захисту, тож з’являвся ризик того, що вони зможуть продавити нас у вільних зонах. Але з іншого боку це створювало для нас простір для контратак, від чого Реал і постраждав найбільше.

Офсайд Рюдігера? Мені більш цікаво поговорити про момент із Беллінгемом наприкінці матчу. Хіба це не вилучення? Мені здається, що він зіграв піднятою ногою проти Корреа. Важка ситуація, тож я ще переглядатиму повтор. Хіменесу дали жовту картку й за менш агресивний підкат, при тому, що він атакував суперника з боку.

Чому Беллінгему не вдалось забити сьогодні? Не знаю. Можливо тому, що на полі не було Хоселу з перших хвилин", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі Атлетіко зіграє в гостях у памплонської Осасуни.