Іспанія

Президент Ла Ліги дав трохи суперечливий прогноз на майбутнє зіркового французького форварда ПСЖ.

У зіркового нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе наступного літа спливає контракт із Парі Сен-Жермен, тоді як найбільш ймовірним наступним місцем продовження кар'єри гравця вважається мадридський Реал.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас дав свій прогноз на те, чи відбудеться переїзд 24-річного французького на Сантьяго Бернабеу.

"Чи перейде Мбаппе в Реал? Переконаний, переконаний, що ні, але це ідеальне місце для нього, безперечно. Який відсоток на те, що Мбаппе опиниться в Реалі? Я думаю, що наступного року він буде в Реалі більше ніж на 70-80 відсотків".

"У будь-якому разі, примирення з Флорентіно Пересом через історію зі Суперлігою не буде, тому що це інше культурне питання. Це як якщо я скажу тобі, щоб ти віддав мені свій будинок, то хіба ти не скажеш ні? Ну, ми в тій самій ситуації", — цитує слова Тебаса The Athletic із посиланням на Movistar+.

Раніше повідомлялося, що Кіліан відмовився від частини бонусів, передбачених за контрактом із ПСЖ.