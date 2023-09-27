Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 7-го туру Прімери, який пройде 27 вересня та розпочнеться о годині 20:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Вільярреал та Жирона. Протистояння повинно бути доволі цікавим.

ВІЛЬЯРРЕАЛ — ЖИРОНА

СЕРЕДА, 27 ВЕРЕСНЯ, 20:00. ЕСТАДІО ДЕ ЛА СЕРАМІКА, ВІЛЬЯРРЕАЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ САНЧЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

У чемпіонаті Іспанії є ризик виникнення революції відносно лідера чемпіонських перегонів. А оскільки станом на сьогодні вже не йдеться про початок сезону та стартові тури, коли в турнірній таблиці Ла Ліги можна побачити будь-які ситуативні несподіванки, то ми змушені говорити, що трійка звичних фаворитів у особі каталонської Барселони й мадридських Реала та Атлетіко десь суттєво недорахувалась залікових балів, адже Жирона за підсумком туру посеред тижня може очолити гонитву за "золотом".

Стало це можливим одразу після того, як "блаугранас" напередодні зіграли внічию проти Мальорки (2:2), яка для них стала вже другою в цьому сезоні. У колективу Мічела на рахунку натомість усього одна похибка в грі проти Реала Сосьєдад (1:1) та вже кілька дійсно яскравих протистоянь за плечами. Щоправда, уважні вболівальники одразу справедливо киватимуть у бік комфортного календаря для жирондинців, оскільки "La Real" був першим та єдиним реально сильним суперником "червоно-білих".

Це вже цими вихідними вони прийматимуть на власному полі мадридський Реал, тоді як до цього Жирона має пройти крізь не менш складне випробування. Навіть із невдалим початком сезону за плечима Вільярреал у домашній для нього грі все одно залишається одним із найбільш складних опонентів у іспанській першості. Команда Рохо Мартіна нині перебуває не в найкращих кондиціях, бо банально залишається без очок у матчах проти геть не найсильніших супротивників накшталт Райо Вальєкано чи Кадіса.

І при цьому "жовту субмарину" ще тягне донизу необхідність брати участь у Лізі Європи УЄФА, де вже знайомий нам грецький Панатінаїкос мав можливість продемонструвати, що проблеми Вільярреала мають походження не тільки суто з внутрішньої арени.

Відсутність упевненості у власних силах серед супротивників має допомагати Жироні, яка бореться за найвищі позиції та демонструє яскравий та привабливий футбол, однак команда Мічела все одно не позбавлена проблема, чим такі команди, як Вільярреал, полюбляють користатись.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вільярреал: Йоргенсен — Фойт, Альбіоль, Габбія, Педраса — Піно, Парехо, Капу, Трігерос — Моралес, Сьорлот

Жирона: Гассаніга — Коуто, Гарсія, Блінд, Гуттьєрес — Ерерра — Циганков, Гарсія, Лопес, Савіо — Стуані

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