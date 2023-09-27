Іспанія

Завершився матч Ла Ліги.

Барселона в рамках поєдинку сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії грала на виїзді проти Мальорки.

Команда Хаві пропустила вже на восьмій хвилині після точного удару Мурікі, але гол Рафіньї дозволив встановити паритет.

Здавалось, що команди так і підуть на перерву при рахунку 1:1, але Пратс забив та вивів господарів вперед.

Барселона намагалась перевернути хід зустрічі, проте обмежилась голом Лопеса, який приніс команді один бал.

Мальорка — Барселона 2:2

Голи: Мурікі, 8, Пратс, 45+3 — Рафінья, 41, Лопес, 75

Мальорка: Райкович – Гонсалес (ван дер Хейден, 85), Вальєнт, Настасич, Копете, Маффео (Хауме Коста, 35) – Дані Родрігес (Морланес, 85), Санчес (Ларін, 62), Саму Коста, Пратс (Дардер, 62) — Мурікі

Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Мартінес (Кунде, 78), Бальде — Гаві, Ромеу (Лопес, 64), Гюндоган — Рафінья, Ферран Торрес (Левандовські, 58), Феліш (Ямал, 64)