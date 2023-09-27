Для 26-річного українця цей гол став третім у складі іспанського клубу.
Артем Довбик, Getty Images
27 вересня 2023, 21:21
Наразі відбувається матч сьомого туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона в гостях зустрічається з Вільярреалом.
"Жовта субмарина" відкрила рахунок на початку першого тайму завдяки пенальті, але на 57 хвилині своє слово сказала Жирона, а точніше український форвард Артем Довбик, який скористався передачею Савіо та зрівняв цифри на табло.
Для 26-річного українця цей гол став третім у складі іспанського клубу за двох асистів у семи зустрічах.
Стежити за перебігом поєдинку Вільярреал — Жирона можна на Football.ua.