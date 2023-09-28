Іспанія

Іспанський функціонер висловився з приводу справи Негрейри.

Сьогодні, стало відомо, що суд визнав злочином виплату 7,5 млн євро від Барселони колишньому віце-президенту технічного комітету суддів RFEF (Королівська федерація футболу Іспанії) Хосе Негрейрі. У самій будівлі федерації футболу Іспанії пройшли обшуки. Своїм коментарем з приводу цієї ситуації поділився президент іспанської Ла Ліги Хавьєр Тебас.

"Це непокоїть. У справі Негрейри необхідно подальше розслідування, щоб чітко визначити рівень впливу підвищення у класі, зниження, призначення суддів.

Сам факт спроби впливу вже карається кримінально. Суддя сказав це у своїй ухвалі кілька тижнів тому. Це вже спортивна корупція. Виплата Негрейрі від Барселони є дуже серйозним порушенням. Якщо метою був вплив на суддів, то це злочин.