Іспанський функціонер висловився з приводу справи Негрейри.
Хавьєр Тебас, Getty Images
28 вересня 2023, 14:34
Сьогодні, стало відомо, що суд визнав злочином виплату 7,5 млн євро від Барселони колишньому віце-президенту технічного комітету суддів RFEF (Королівська федерація футболу Іспанії) Хосе Негрейрі. У самій будівлі федерації футболу Іспанії пройшли обшуки. Своїм коментарем з приводу цієї ситуації поділився президент іспанської Ла Ліги Хавьєр Тебас.
"Це непокоїть. У справі Негрейри необхідно подальше розслідування, щоб чітко визначити рівень впливу підвищення у класі, зниження, призначення суддів.
Сам факт спроби впливу вже карається кримінально. Суддя сказав це у своїй ухвалі кілька тижнів тому. Це вже спортивна корупція. Виплата Негрейрі від Барселони є дуже серйозним порушенням. Якщо метою був вплив на суддів, то це злочин.
Ми подумаємо про санкції стосовно Барселони, коли вирішиться питання у кримінальній сфері. Вважаю, що є ознаки нерегулярних платежів. Доведеться з'ясувати, чи був намір вплинути на результати матчів з боку Барселони. Справа близька до завершення"
, — наводить слова Тебаса
сайт іспанського видання As.