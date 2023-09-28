Повідомляється, що суд вважає Барселону винною у справі Негрейри. Голова слідчого комітету вирахував виплати у розмірі 7,5 млн. євро злочином. Позиція суду полягає у тому, що жодна посадова особа не може отримувати додаткової винагороди за виконання своїх обов'язків. Також у хабарництві звинувачені сам Хосе Негрейра, його син та колишні президенти Барселони Хосеп Бартомеу та Сандро Росель.

Технічний комітет суддів наполягає на тому, що Негрейра не мав жодного впливу на щотижневі призначення арбітрів, визначені Комітетом із призначень, який на той час очолював Санчес Армініо.