Громодянська гвардія Іспанії серйозно взялася за справу.
RFEF, Getty Images
28 вересня 2023, 12:38
На території RFEF (Королівська федерація футболу Іспанії) в офісі іспанських арбітрів відбуваються обшуки у зв'язку з розслідуванням справи Негрейри. Основною метою є пошук протоколів засідань, у яких взяв участь колишній віце-президент Технічного комітету суддів Королівської іспанської футбольної федерації Хосе Негрейра. Про це йдеться
на сайті Mundo Deportivo.
Повідомляється, що суд вважає Барселону винною у справі Негрейри. Голова слідчого комітету вирахував виплати у розмірі 7,5 млн. євро злочином. Позиція суду полягає у тому, що жодна посадова особа не може отримувати додаткової винагороди за виконання своїх обов'язків. Також у хабарництві звинувачені сам Хосе Негрейра, його син та колишні президенти Барселони Хосеп Бартомеу та Сандро Росель.
Технічний комітет суддів наполягає на тому, що Негрейра не мав жодного впливу на щотижневі призначення арбітрів, визначені Комітетом із призначень, який на той час очолював Санчес Армініо.