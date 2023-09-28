Іспанія

"Королівський" клуб поступив по-королівськи.

Перед матчем шостого туру Ла Ліги, фанати Атлетіко атакували темношкіру жінку та її дочку, одягнених у футболки Реалу з прізвищем Вінісіуса Жуніора. Тітка восьмирічної вболівальниці "галактикос" розповіла, що дівчинці загрожували вбивством і називали "мавпою" та "чорним лайном".

Як повідомляє твіттер мадридського Реалу, клуб запросив дівчинку та її родину на виграшний матч проти Лас-Пальмаса (2:0) на Сантьяго Бернабеу. Вболівальники зустрілися з кількома гравцями команди та президентом Реалу Флорентіно Пересом і отримали у подарунок футболки з автографами.

Реал Мадрид найближчим часом підпише новий контракт з одним зі своїх лідерів.