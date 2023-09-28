Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 27 вересня 2023 року, 20:00.
Реал — Лас-Пальмас, Getty Images
28 вересня 2023, 00:50
Мадридський Реал у матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобув перемогу над Лас-Пальмасом із рахунком 2:0.
Перемогу команді Карло Анчелотті принесли забиті м'ячі у виконанні Браїма Діаса та Хоселу.
Після семи ігор Реал набрав 18 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги після Жирони, а на рахунку Лас-Пальмаса п'ять балів та 17 рядок.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал — Лас-Пальмас у 7 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:
Реал — Лас-Пальмас 2:0
Голи: Діас, 45, Хоселу, 54.
Реал: Аррісабалага — Менді (Гарсія, 77), Алаба (Лукас Васкес, 41), Рюдігер, Начо — Камавінга (Кроос, 77), Чуамені, Вальверде — Родріго, Хоселу (Вінісіус, 57), Діас (Себальйос, 57).
Лас-Пальмас: Вальєс — Сінкгравен (Кардона, 46), Коко, Курбело, Араухо — Еррера, Вієра (Лойодіс, 77), Мфулу (Кіріан, 46), Муньос (Перроне, 77), Ель-Хаддаді — Каба (Марвін, 57).
Попередження: Коко.