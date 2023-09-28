Іспанія

Іспанськи клуби можуть бути задоволені цим рішенням.

З тих пір, як Хавьєр Тебас став президентом Ла Ліги, одна з речей, якою він може похвалитися найбільше — це введений економічний контроль, за допомогою якого було покладено край боргам клубів перед казначейством та футболістами.

З іншого боку, ці введення обмежують конкурентоспроможність іспанських клубів на трансферному ринку з іншими представниками топ-чемпіонатів Європи. Ла Ліга це розуміє, тому вирішила ввести певні послаблення у економічний контроль за іспанськими клубами. Про це повідомляє Marca.

Ла Ліга пропонує три кроки для вирішення цього питання:

1. Збитки, спричинені пандемією коронавірусу, можна буде розподілити на більше років. Наразі клуби Ла Ліги зобов'язані покрити всі подібні збитки до кінця сезону-2026/27, обсяги виплат у відсотках однакові для всіх команд. Тепер ліга хоче встановити максимальний річний ліміт виплат залежно від доходів конкретного клубу.

2. Збільшення капіталу клубів. Раніше частину капіталу потрібно було спрямовувати на виправлення фінансового балансу, а не збільшення ліміту витрат на придбання нових футболістів. Тепер частину цих грошей можна направити на відшкодування втрат від ковіда, що безпосередньо вплине на ліміт витрат на поповнення складу команди.

3. У ліміті витрат на склад не буде враховуватися амортизація від інвестицій в інфраструктуру, наприклад, покращення стадіону або тренувальної бази.

Для того, щоб ці нові правила запрацювали, Ла Лізі треба отримати дозвіл від іспанських клубів.

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