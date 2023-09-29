Завершився матч чемпіоната Іспанії.
Осасуна - Атлетіко - Getty Images
29 вересня 2023, 00:32
Атлетіко переграв непросту Осасуну на виїзді. Колектив забив у кожному з таймів, а окрім того обидві команди відмітилися червоними картками.
Мадридці наразі посідають п'яту сходинку. Памплонці залишаються на 14 позиції.
Осасуна — Атлетіко — 0:2
Голи: Грізманн, 20, Рікельме, 81
Осасуна: Фернандес — Аресо, Катена, Д. Гарсія, Крус — Ібаньєс (Монкайола, 66), Торро (Муньйос, 66), Орос (Рауль, 90) — Авіла, Будімір (Р. Гарсія, 80), Мохіка (Борха, 79)
Атлетіко: Облак — Моліна (Аспілікуета, 60), Хіменес, Ермосо, Ліно — Льоренте (Рікельме, 67), Коке, Ньїгес — Мората, Грізманн
Попередження: Катена, Орос, Фернандес — Ліно, Мората
Видалення: Авіла — Мората