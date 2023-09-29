Атлетіко переграв непросту Осасуну на виїзді. Колектив забив у кожному з таймів, а окрім того обидві команди відмітилися червоними картками. 

Мадридці наразі посідають п'яту сходинку. Памплонці залишаються на 14 позиції. 

Осасуна — Атлетіко — 0:2

Голи: Грізманн, 20, Рікельме, 81 

Осасуна: Фернандес — Аресо, Катена, Д. Гарсія, Крус — Ібаньєс (Монкайола, 66), Торро (Муньйос, 66), Орос (Рауль, 90) — Авіла, Будімір (Р. Гарсія, 80), Мохіка (Борха, 79) 

Атлетіко: Облак — Моліна (Аспілікуета, 60), Хіменес, Ермосо, Ліно — Льоренте (Рікельме, 67), Коке, Ньїгес — Мората, Грізманн 

Попередження: Катена, Орос, Фернандес — Ліно, Мората 

Видалення: Авіла — Мората 