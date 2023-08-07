Іспанія

Мадридці хочуть зберегти форварда.

Атлетіко розглядає різноманітні варіанти посилення складу під час поточного трансферного вікна, але й не забуває про внутрішні ресурси.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, мадридський клуб запропонував нову угоду Альваро Мораті.

Очікується, що сторони підпишуть контракт строком до 2027 року. З гравцем особисто розмовляв Дієго Сімеоне.

За минулий сезон Альваро провів 45 матчів, забивши 15 голів та віддавши три гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Моурінью відчайдушно намагається вибороти в керівництва Роми трансфер Морати.