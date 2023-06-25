Іспанія

Нова угода із сербським футболістом розрахована до літа 2026 року.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із півзахисником Неманьєю Гуделем.

Нова угода з 31-річним сербом розрахована до літа 2026 року.

Гудель приєднався до "нервіонців" у 2019 році після вояжу до китайського Гуанчжоу Евергранд та оренди в лісабонський Спортінг.

Минулого сезону Гудель провів 53 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.