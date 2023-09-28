Іспанія

Порівняно з минулим сезоном показник прибутку зріс на 43%.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила, що фінансовий рік сезону-2022/23 завершився із чистим прибутком у розмірі 304 мільйонів євро після сплати податків, що вище, ніж було затверджено у бюджеті минулої кампанії.

У сезоні-2022/23 Барселона отримала консолідований операційний прибуток у розмірі 1,259 мільярда євро за операційних витрат у 1,165 млрд євро.

Ці результати було досягнуто за сезон, який увійде в історію завдяки рекордним операційним показникам у комерційній сфері та сфері експлуатації об'єктів. Клуб добився поліпшень у всіх напрямках бізнесу, зафіксувавши в кожному з них показники вищі за очікувані.

На комерційному рівні клуб досяг рекордних показників із доходом у 351 млн євро (+43% порівняно з попереднім роком). Спонсорська сума практично досягла 200 млн євро, а обсяг продажів у клубних магазинах склав 100 млн євро, що також є абсолютним рекордом.

Діяльність об'єктів завершила рік із загальним доходом у 229 млн євро, що на 14% вище запланованого та на 8% більше, ніж було зафіксовано у сезоні-2018/19, останньому повному сезоні перед пандемією коронавірусу.

У сезоні-2022/23 Барселона залучила рекордну кількість нових спонсорів — 20, що принесло 97,6 млн євро. Особливо актуальними були 7,8 млн євро, отримані від жіночого футболу, що на 95% більше, ніж у сезоні-2021/22. У сезоні 2022/23 було підписано ще шість нових спонсорських контрактів на суму 36 млн євро, які будуть зараховані в сезон-2023/24.

Щодо бюджету на сезон-2023/24, то клуб прогнозує виручку у розмірі 859 млн євро та прибуток у розмірі 11 млн євро до сплати податків.