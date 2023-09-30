У стані "блаугранас" чергова травма.
Рафінья, Getty Images
30 вересня 2023, 16:51
Напередодні, у рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона мінімально перемогла андалусійську Севілью (1:0). У цьому матчі через травму не зміг дограти до кінця та був замінений на 37-й хвилині гри бразильський вінгер "каталонців" Рафінья.
Як повідомляє сайт іспанського видання As, у гравця Барселони розрив м'язів стегна. Через це він пропустить мінімум місяць. Таким чином бразилець не зіграє у дербі з Реал Мадрид у Ла Лізі та у першому матчі з донецьким Шахтарем у рамках групового раунду Ліги чемпіонів.
Крім Рафіньї, у лазареті Барси також знаходяться Серхі Роберто, Педрі та Френкі де Йонг.
У цьому сезоні, правий вінгер "блаугранас", на клубному рівні зіграв сім матчів, забивши два голи та віддавши три результативні передачі.