Іспанія

Відбувся черговий матч восьмого туру чемпіонату Іспанії.

У матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал у гостях поділив очки з Хетафе.

Матч закінчився без забитих м'ячів з рахунком 0:0, незважаючи на те, що з 23 хвилини "жовта субмарина" грала в меншості після прямої червоної картки для Алекса Баєни.

Господарі всіма силами намагалися реалізувати перевагу, але забити не вдалося — Вільярреал жодного разу не влучив у ворота Хетафе.

Після восьми ігор Хетафе піднявся на десяте місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Вільярреала вісім балів та 12 позиція.

Хетафе — Вільярреал 0:0

Хетафе: Сорія — Ріко (Аленья, 82), Альварес, Мітрович, Джене, Суарес (Ангілері, 82) — Родрігес (Грінвуд, 46), Арамбаррі, Максимович — Майораль (Лосано, 82), Мата (Латаса, 46).

Вільярреал: Йоргенсен — Педраса (Морено, 46), Габбія, Альбіоль, Фойт (Терратс, 72) — Баена, Капу, Парехо, Піно (Манді, 83) — Серлот (Бреретон, 61), Моралес (Кіко, 46).

Попередження: Родрігес, Грінвуд — Педраса, Йоргенсен, Піно, Кіко.

Вилучення: Баена, 24 (пряма червона).